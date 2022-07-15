Bloomberg написало, что Байден покинет Эр-Рияд без заявлений об увеличении поставок нефти

Президент США Джо Байден уедет из Саудовской Аравии в конце этой недели, так и не сделав публичных заявлений о наращивании поставок нефти в странах региона. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве отмечают, что американский лидер планировал визит на Ближний Восток для продвижения интересов США по сдерживанию роста цен на бензин. По словам помощника Байдена Джейка Салливана, Байден планировал в ходе поездки добиться от нефтедобывающих государств наращивания объемов поставок. Их увеличение должно привести к снижению цен на энергоресурсы, в котором нуждается Вашингтон.

На этой неделе журналисты задавали вопросы представителям Белого дома на брифингах, как лидер США планирует выстраивать диалог с саудовским руководством в свете прошлых резких заявлений президента об Эр-Рияде.

Американский лидер в конце июня заявлял, что хочет попросить саудовское руководство не наращивать добычу нефти, а именно увеличить поставки нефти на мировые рынки из всех монархий зоны Персидского залива.

Накануне сообщалось, что жители США в 2022 году стали платить за поездки на работу на своем собственном автомобиле на 35% больше, чем в 2021 году. Средняя сумма трат на оплату проезда до работы выросла из-за повышения цен на бензин и автомобильную страховку.