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Рост ВВП Китая замедлился с 4,8% до 0,4% во втором квартале из-за COVID-ограничений

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Depositphotos

Темпы экономического роста КНР в апреле — июне 2022 года резко замедлились с 4,8% до 0,4% из-за карантинных ограничений, которые ввел Пекин для сдерживания очередной волны COVID-19. Об сообщает пресс-служба Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем ВВП во втором квартале этого года увеличился на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В январе — марте китайский ВВП увеличился на 4,8%. Такая динамика худшая с первого квартала 2020 года. Тогда в Китае зафиксировали падение экономики страны на 6,8%.

Аналитики, которых опросили журналисты издания The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайского ВВП во втором квартале на уровне 0,9%.

В ГСУ предупредили, что экономика республики продолжит ощущать на себе последствия пандемии. В течение какого-то времени сохранится ослабление потребительского спроса внутри страны. Также существует риск стагфляции в мировой экономике и ужесточение монетарной политики за рубежом.

В марте сообщалось, что председатель Государственного совета КНР Ли Кэцян поставил цель роста ВВП в 2022 году на уровне 5,5%. Как писала газета The Guardian, это — рекордно низкие планы по экономическому росту с 1991 года, когда страна только активно вливалась в мировые экономические процессы.

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