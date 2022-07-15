Мантуров заявил, что объем продаж и производства автомобилей в России упадет на 50%

Объем продаж и производства автомобилей на территории России по итогам 2022 года сократится на 50%. Об этом заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — сказал он в Госдуме, комментируя ситуацию на рынке автомобилей в России.

Мантуров выступил на пленарном заседании в нижней палате парламента, где 15 июля рассматривали его кандидатуру на пост вице-премьера страны. Указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11 подписал Владимир Путин.

Ранее в пресс-службе Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) сообщили, что на территории Евросоюза продажи автомобилей в июне упали на 15,4%, до рекордно низкого значения для этого месяца с 1996 года.

Также в отчете ассоциации указано, что в июне 2022 года в Европе продали 27 новых легковых автомобилей Lada, что на 74% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Тогда европейцы купили 104 российские машины.