Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Санкт-Петербурге школьница покончила с собой в заброшенном здании 14:54
Глава «Роскосмоса» Рогозин ушел в отставку, его место занял бывший вице-премьер... 14:54
Экономист Сафонов назвал два сценария по инфляции к концу года 14:54
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа понизится до $53... 14:53
В отношении Шевчука завели новое дело 14:52
Toyota представила люксовую модель Crown нового поколения 14:52
Бывший тренер сборной России Бышовец заявил, что для Европы игра Дзюбы — пустой... 14:49
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с 5 июля 14:44
Адель выпустит документальный фильм о себе 14:42
Глава Минпромторга Мантуров анонсировал контрсанкции в ряде отраслей промышленности... 14:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мантуров заявил, что объем продаж и производства автомобилей в России упадет на 50%

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Объем продаж и производства автомобилей на территории России по итогам 2022 года сократится на 50%. Об этом заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — сказал он в Госдуме, комментируя ситуацию на рынке автомобилей в России.

Мантуров выступил на пленарном заседании в нижней палате парламента, где 15 июля рассматривали его кандидатуру на пост вице-премьера страны. Указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11 подписал Владимир Путин.

Ранее в пресс-службе Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) сообщили, что на территории Евросоюза продажи автомобилей в июне упали на 15,4%, до рекордно низкого значения для этого месяца с 1996 года.

Также в отчете ассоциации указано, что в июне 2022 года в Европе продали 27 новых легковых автомобилей Lada, что на 74% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Тогда европейцы купили 104 российские машины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть