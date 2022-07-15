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В России спрос на препараты для сердца вырос в первом полугодии 2022 года на 39%

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Pexels

Спрос среди россиян на препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы вырос в первые шесть месяцев 2022 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Спрос на препараты для сердца вырос в России по итогам первого полугодия 2022 года на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

С января по июнь россияне купили 71,7 млн упаковок препаратов для сердца, а за тот же период 2021 года — 51,4 млн. Больше всего росли продажи лекарств, действующими веществами которых являются аторвастатин (+72%), эналаприл (30%), метопролол (+41%).

Потребители потратили на эти лекарства в первом полугодии 2022 года 26,1 млрд рублей. В июне средняя цена на сердечные препараты сократилась на 6% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 330 рублей.

В апреле сообщалось, что в России в марте 2022 года вырос спрос на 95% всех лекарств. Больше всего спрос вырос на левотироксин натрия. За месяц было продано 5,1 млн упаковок, что на 451% больше показателей годом ранее.

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