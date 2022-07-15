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Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти с российского рынка

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Depositphotos

Производитель упаковки Elopak, который изготавливает картонные коробки Pure-Pak, решил уйти из России и продать бизнес местному руководству. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы норвежского производителя.

«После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% своих акций», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки по передаче бизнеса российской стороне не указывается. В пресс-службе компании отметили, что раскроют более подробную информацию позднее.

По данным компании «Элопак», ее выручка в 2021 году составила 7,387 млрд рублей против 7,26 млрд рублей в 2020 году. Чистая прибыль предприятия составила в прошлом году 295,8 млн рублей против 454,7 млн рублей за год до этого.

В середине июня руководитель продаж сегмента картон АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Наталья Шамина заявила, что перевод российской молочной и другой продукции на отечественную асептическую упаковку, которая должна заменить Tetra Pak, не скажется на ценах в магазинах.

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