Продажи автомобилей в Евросоюзе в июне упали до рекордного минимума с 1996 года

На территории Евросоюза продажи автомобилей в июне упали на 15,4%, до рекордно низкого значения для этого месяца с 1996 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В ассоциации отмечают, что уровень продаж сокращается 11 месяцев подряд. Виной этому проблемы в цепочках поставок, которые ограничивают производство автомобилей.

Количество машин, которые зарегистрированы в 26 из 27 государств Евросоюза в июне уменьшилось до 886 510. Данные приведены без учета Мальты, статистика по которой отсутствует. Показатель является минимумом для июня с начала отслеживания этих данных в 1996 году. Годом ранее число автомобилей составило 1 млн 47,532 тыс.

Продажи группы Volkswagen (в том числе Skoda, Audi, Seat, Porsche) в Евросоюзе в июне упали на 22,3%, Stellantis — на 17%, BMW — на 13,8%. Однако реализация автомобилей Mercedes-Benz — выросла на 4,2%.

На этой неделе сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в 2022 году снизятся на 28%, по сравнению с 2021 годом.