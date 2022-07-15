Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем в 2021 году

Розничная продажа водки в России в прошедшем июне составила 6,05 млн декалитров (дал), что на 10,6% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Национального союза защиты прав потребителей.

Отмечается, что всего в этом году (первые шесть месяцев) в России продали 36,7 млн дал водки. Это на 7,5% больше, чем а аналогичный период в 2021 году.

Кроме того, в июне увеличились продажи коньяка на 8,9%, до 0,92 млн дал. С января по июнь реализация этого крепкого алкоголя повысилась на 3,5%, до 5,8 млн дал.

Всего в июне на территории России продали 17,2 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше, чем в июне 2021 года. За первые шесть месяцев текущего года россияне купили 103,3 млн дал, что на 3,9% больше аналогичного периода прошлого года.

В конце января 2022 года сообщалось, что российский Минфин выпустил приказ о повышении минимальной розничной цены на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена на водку выросла на 7,4% (с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра), на коньяк — на 7,6% (с 446 до 480 рублей), на бренди — с 324 рублей до 348 рублей.