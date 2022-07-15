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Юрист Соловьев предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян

Россиян предупредили, что мошенники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе

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Заслуженный юрист России рассказал агентству «Прайм» , что сейчас запрещена работа офисов микрозаймов под залог недвижимости.

Специалист отмечает, что часто те, кто предоставляет услуги, стремятся присвоить квартиру, запутав свою жертву.

Во-первых, они пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу.

Для этого они специально включают явные ошибки в текст договора. Клиент на это обращает внимание, после чего листы множество раз заменяются, и бдительность потенциальной жертвы притупляется.

Во-вторых, мошенники стараются сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг. Для этого ему предоставляют неверные платежные реквизиты. А из-за образовавшейся просрочки забирают квартиру.

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