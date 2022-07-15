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Nikkei прогнозирует дефицит палладия и титана в Японии из-за санкций против России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Кризис на Украине, антироссийские санкции и проблемы в логистике стали причиной возможного дефицита палладия и титана в Японии, пишет газета Nikkei.

В издании отмечают, что палладий и титан не запрещены к экспорту из России в страны Запада — однако японские компании опасаются внезапного запрета экспорта этих металлов на фоне других санкций.

Японские корпорации Kawasaki Heavy Industries и Toho Titanium сделали первые шаги в подготовке к этому сценарию: первая фирма начала искать альтернативные источники титана, а вторая — увеличивать производство титана для производства самолетов в Саудовской Аравии.

Один из производителей литийионных аккумуляторов Envision AESC Group обратился с просьбой к своим поставщикам повысить цены.

Россия производит 6% лития, 40% палладия и занимает значительную долю мирового производства титана.

Ранее США решили не поднимать пошлины на российские палладий, никель и титан.

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