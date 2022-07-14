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Американцы стали платить за поездки на работу на 35% больше по сравнению с 2021 годом

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F Poelking/Arco Images/Global Look Press

Жители США в 2022 году стали платить за поездки на работу на своем собственном автомобиле на 35% больше, чем в 2021 году. Такие данные подсчитали сотрудники портала Axios.

Средний американец за первые полгода 2022 года истратил $2 914 против $2 157 за тот же период в 2021 году. Больше жителей других американских городов на дорогу потратили те, кто проживает в Нью-Йорке. Там средний житель города уже потратил $4 040.

Средняя сумма трат на оплату проезда до работы выросла из-за повышения цен на бензин и автомобильную страховку.

Ранее 14 июля стало известно, что стоимость аренды квартиры в районе Нью-Йорка Манхеттен в среднем подскочила в июне на 29% в годовом выражении и составила рекордные $5058 в месяц. По расчетам аналитиков, цены продолжат расти, по крайней мере, до осени.

В начале июня стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра).

Накануне сообщалось, что из-за роста цен в США и Великобритании люди стали реже покупать шоколад. Общий объем розничных продаж шоколада в США за последние пару месяцев снизился на 2-3%

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