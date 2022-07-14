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В Superjob сообщили, что больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений

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Больше россиян стали считать, что рубль — это лучшая валюта для хранения сбережений. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса для поиска работы Superjob.

43% респондентов назвали рубль наилучшей валютой для хранения денег. Это почти в два раза больше, чем в январе, и на 10% больше, чем в марте.

При этом доверие россиян к евро и доллару значительно снизилось. Лишь 5% назвали европейскую валюту лучше для сбережений, и 12% так отозвались об американской валюте. В январе евро лучшей валютой для сбережений назвали 15%, доллар — 23% участников опроса.

57% опрошенных считают допустимым хранить свои сбережения полностью или частично в рублях. В январе за хранение сбережений в рублях выступал 41% опрошенных.

В исследовании, которое проводили 6–12 июля, приняли участие 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет со всей территории страны.

Ранее 15 июля кандидат экономических наук Сергей Заверский в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, согласно которому накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским Центробанком, расширение параллельного импорта и снижение цен на нефть и газ приведут к возврату курса доллара на уровень 70-75 рублей во второй половине 2022 года.

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