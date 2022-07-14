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Аналитик Подлевских назвал прекращение работы заводов худшим сценарием кризиса в ЕС

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Bela Szandelszky/AP

При введении Европой ограничений на поставки газа из России может остановиться целый ряд отраслей промышленности, что станет худшим сценарием развития кризиса в регионе. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик Николай Подлевских.

«Если вдруг Европа введет эмбарго на поставки из России, тогда, прежде всего, начнутся серьезные проблемы с зимним отоплением. Дальше возможны проблемы с работой целых отраслей промышленности, это и химическая промышленность, и различные обрабатывающие предприятия, и те, которые завязаны на энергетике», — отметил Подлевских.

По его словам, серьезный кризис начнется именно при этом сценарии, так как Европа прочно завязана на поставках газа из России, при этом заменить их практически нечем. Однако вероятность такого исхода невелика, но определенная вероятность есть.

Он добавил, что есть более мягкий сценарий развития событий, где работа «Северного потока» возобновится, а поставки газа будут более или менее стабильными. Однако определенные сложности будут у большинства европейских стран, а цены на газ для потребителей вырастут практически в два раза. Кроме того, будут определенные локальные проблемы у тех стран, которые не могут себя подстраховать поставками СПГ.

Ранее в четверг обозреватель американского издания The Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не обладает достаточными ресурсами для борьбы с энергетическим кризисом, она может столкнуться с дефицитом газа в любой момент.

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