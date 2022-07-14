Экономист Хестанов заявил о безрезультатности ограничений цен на нефть

Если США смогут добиться принятия определенным количеством стран предельной стоимости закупки нефти у России, реализовать его на деле будет практически невозможно. Об этом ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«Мне кажется, вряд ли такое решение примут, но даже если примут, вероятность того, что это будет работать как задумано, крайне невелика», — отметил Хестанов.

По его словам, все потребители нефти сами по себе достаточно разные, и у каждого есть свои противоречивые интересы. Поэтому добиться единого согласия достаточно нелегко.

Он привел в пример картель производителей нефти ОПЕК, где многие договоренности по нефти соблюдаются не всегда.

Ранее в четверг кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Германии от нефти и угля РФ приведет к тяжелым последствиям. Как подчеркнул экономист, подобный шаг со стороны Берлина обернется кризисом для экономики Европы. Также эксперт обратил внимание, что с отказом от энергетических ресурсов РФ стоит ждать повышение цен в Германии.