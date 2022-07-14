Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Директор госпитализированного Ивана Краско рассказал о состоянии актера 13:05
Рогов: референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет... 13:04
Состоялась премьера трагикомедии «Может быть, когда-нибудь...» с Евгением... 13:02
В Эстонии заявили о готовности ЕС делать для России исключения... 13:01
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов 12:56
В комитете ГД по науке предложили ввести курс по глобалистике вместо... 12:56
МИД РФ: Киев предписал диппредставительствам Украины мобилизовать украинцев... 12:51
В Бурятии двое подростков застряли на горе Пик Любви 12:50
Глава МИД Британии Трасс пообещала в случае избрания премьером противостоять России 12:49
В американском зоопарке верблюд покусал сотрудников и стал фигурантом расследования 12:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экономист Хестанов заявил о безрезультатности ограничений цен на нефть

close
100%
Hasan Jamali/AP

Если США смогут добиться принятия определенным количеством стран предельной стоимости закупки нефти у России, реализовать его на деле будет практически невозможно. Об этом ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«Мне кажется, вряд ли такое решение примут, но даже если примут, вероятность того, что это будет работать как задумано, крайне невелика», — отметил Хестанов.

По его словам, все потребители нефти сами по себе достаточно разные, и у каждого есть свои противоречивые интересы. Поэтому добиться единого согласия достаточно нелегко.

Он привел в пример картель производителей нефти ОПЕК, где многие договоренности по нефти соблюдаются не всегда.

Ранее в четверг кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Германии от нефти и угля РФ приведет к тяжелым последствиям. Как подчеркнул экономист, подобный шаг со стороны Берлина обернется кризисом для экономики Европы. Также эксперт обратил внимание, что с отказом от энергетических ресурсов РФ стоит ждать повышение цен в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть