Bloomberg: США не накажут санкциями за отказ от введения потолка цен на нефть из России

США не планируют вводить санкции против тех, кто откажется присоединяться к схеме ограничения цен на нефть из России. Об этом Bloomberg заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо.

«Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, — отметил Адейемо.

По его словам, у тех стран, которые захотят присоединиться к данному объединению, будут естественные причины.

Он добавил, что даже если другие страны будут покупать нефть из России, но при этом не будут присоединяться к схеме ограничения, то они все равно будут пытаться платить России как можно меньше. То есть мало кто захочет переплачивать за нефть, если она дорого стоит.

Ранее в четверг РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство сообщило, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть.