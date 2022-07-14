В США опасаются, что ЕС придется выбирать между едой и теплым домом при отказе от газа РФ

Европа не обладает достаточными ресурсами для борьбы с энергетическим кризисом, она может столкнуться с дефицитом газа в любой момент. Об этом заявила обозреватель американского издания The Fоreign Policy Кристина Лу.

«Грядет «зима недовольства». Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью», — пишет журналист.

В основном страны Европы заполняют свои газовые хранилища летом, но сейчас сложно гарантировать газовые поставки, говорится в публикации.

Лу напоминает, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и инфляционного давления. Обозреватель выразила мнение, что сильнее всего кризис ударил по ФРГ, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии, в том числе нормирование горячей воды и закрытие плавательных бассейнов.

Эксперт по энергетике Джеймс Хендерсон заявил, что Европе очень трудно без российского газа, избавиться от этой зависимости она сможет только через три-пять лет. Он подчеркнул, что газовые проекты в кратчайшие сроки не реализуются.

Главы стран Евросоюза продолжат искать альтернативы российским энергоресурсам, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, говорится в статье.

«Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором — есть или отапливать дома», — подытожили в публикации.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине.