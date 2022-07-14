Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Венесуэлы стали чаще задерживать американских граждан 11:32
Мошенники научились красть деньги россиян через официальные сайты маркетплейсов 11:27
В Минобрнауки поддержали введение курса по изучению гибридных войн в вузах... 11:24
Названа предварительная дата новых переговоров по «зерновому вопросу» 11:23
56-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини 11:22
Спикер парламента Шри-Ланки попросил президента поторопиться с заявлением об уходе 11:20
СМИ: Орбакайте улетела к Пугачевой в Латвию 11:18
В Белом доме обеспокоились судьбой американских вооружений на Украине 11:17
Жителя Ямала осудят за изнасилование соседки в 2004 году 11:16
Ученые обнаружили, что классическая музыка делает дельфинов счастливыми 11:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США опасаются, что ЕС придется выбирать между едой и теплым домом при отказе от газа РФ

Foreign Policy: у Европы нет достаточных ресурсов для борьбы с энергетическим кризисом

close
100%
Jean-Francois Badias/AP

Европа не обладает достаточными ресурсами для борьбы с энергетическим кризисом, она может столкнуться с дефицитом газа в любой момент. Об этом заявила обозреватель американского издания The Fоreign Policy Кристина Лу.

«Грядет «зима недовольства». Нормирование и закрытие предприятий вполне могут стать новой реальностью», — пишет журналист.

В основном страны Европы заполняют свои газовые хранилища летом, но сейчас сложно гарантировать газовые поставки, говорится в публикации.

Лу напоминает, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и инфляционного давления. Обозреватель выразила мнение, что сильнее всего кризис ударил по ФРГ, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии, в том числе нормирование горячей воды и закрытие плавательных бассейнов.

Эксперт по энергетике Джеймс Хендерсон заявил, что Европе очень трудно без российского газа, избавиться от этой зависимости она сможет только через три-пять лет. Он подчеркнул, что газовые проекты в кратчайшие сроки не реализуются.

Главы стран Евросоюза продолжат искать альтернативы российским энергоресурсам, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок, но надеяться они могут только на мягкую зиму, говорится в статье.

«Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором — есть или отапливать дома», — подытожили в публикации.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть