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В Казахстане поручили ввести дифференцированные цены на нефтепродукты для транзита

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство Казахстана должно определить дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта. Об этом на расширенном заседании кабинета министров заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Поручаю правительству, агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для наших граждан», — отметил Токаев.

По его словам, уже осенью 2022 года в стране может сложиться дефицит дизтоплива. При этом подобная ситуация происходит ежегодно, когда начинаются работы по уборке урожая. При этом правительство всегда оправдывается, что топливо вымывается с рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов других стран.

Он добавил, что проблема находится куда глубже, так как есть налаженные годами схемы по вывозу нефтепродуктов из Казахстана в другие государства.

7 июля пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Москва была и остается стратегическим партнером и союзником Нур-Султана и он не допустит действий в ущерб ее интересам.

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