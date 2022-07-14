В Казахстане поручили ввести дифференцированные цены на нефтепродукты для транзита

Правительство Казахстана должно определить дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта. Об этом на расширенном заседании кабинета министров заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Поручаю правительству, агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится на ценах для наших граждан», — отметил Токаев.

По его словам, уже осенью 2022 года в стране может сложиться дефицит дизтоплива. При этом подобная ситуация происходит ежегодно, когда начинаются работы по уборке урожая. При этом правительство всегда оправдывается, что топливо вымывается с рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов других стран.

Он добавил, что проблема находится куда глубже, так как есть налаженные годами схемы по вывозу нефтепродуктов из Казахстана в другие государства.

7 июля пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Москва была и остается стратегическим партнером и союзником Нур-Султана и он не допустит действий в ущерб ее интересам.