Bloomberg сообщил об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за Украины

Европейская комиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Согласно новым прогнозам, восстановление валового внутреннего продукта (ВВП) после пандемии коронавируса будет слабее, чем ожидалось, инфляция же значительно вырастет.

По данным агентства, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в этом году увеличится на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).

В документе прописано, что инфляция в этом году достигнет уровня 7,6% (ранее ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (против 2,7%).

Как сообщает Bloomberg, Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне увеличившихся цен, сдерживающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за уменьшения импорта газа.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюзу грозит рецессия с вероятностью 45% в 2022 году.