Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названы три самых полезных для сердца перекуса 08:29
Защитник сборной Украины Матвиенко близок к переходу в «Аякс» 08:24
В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США хотят вытеснить Россию... 08:23
Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта России 08:20
СМИ раскрыли подробности сделки по экспорту украинского зерна 08:17
Аналитик Шураков перечислил страны, где может неожиданно произойти дефолт 08:15
Английский нападающий Стерлинг перешел из «Манчестер Сити»... 08:07
«Опасное солнце» ожидается на юге России в ближайшие дни 08:05
Названо опасное свойство дыни 07:59
В Вологодской области молодая женщина родила четвертую двойню подряд 07:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МИД Италии: зависимость от российского газа снизилась с 40 до 25 %

close
100%
FABIO CIMAGLIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зависимость от российского газа снизилась с 40 до 25%, передает Il Sole 24 Ore.

«Всего за несколько месяцев мы перешли от более чем 40-процентной зависимости от российского газа до чуть менее 25%. Работа выполнена благодаря новым партнерским отношениям, которые мы установили», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход
на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Документ планируют принять 20 июля. Его содержание могут изменить к этому дню.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть