Глава МИД Италии: зависимость от российского газа снизилась с 40 до 25 %

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зависимость от российского газа снизилась с 40 до 25%, передает Il Sole 24 Ore.

«Всего за несколько месяцев мы перешли от более чем 40-процентной зависимости от российского газа до чуть менее 25%. Работа выполнена благодаря новым партнерским отношениям, которые мы установили», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход

на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Документ планируют принять 20 июля. Его содержание могут изменить к этому дню.