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Россия рассматривает проекты строительства газовой генерации в Казахстане

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс заявил, что Россия заинтересована в строительстве газовых электростанций в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские компании интересует участие в ряде инвестиционных проектов.

«Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации, для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал с точки зрения производителей энергетического оборудования», — пояснил Сниккарс.

Кроме того, чиновник добавил, что РФ заинтересована в строительстве атомной электростанции на территории Казахстана.

Ранее в МИД Венгрии заявляли о поиске безопасных маршрутов для ядерного топлива из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия значительно расширила инвестиции в проект атомной электростанции «Пакш-2» и планирует уже этой осенью заложить первые бетонные блоки. В настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС «Пакш».

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