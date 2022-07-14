ЦБ РФ предложил сократить число финансовых инструментов для начинающих инвесторов

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России предложил сократить число финансовых инструментов для начинающих инвесторов. Об этом он сообщил газете «Ведомости».

Чистюхин считает, что за последние несколько лет фондовый рынок привлек большое количество инвесторов, которые оказались не готовы к потрясению в финансовой сфере.

«Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации», — сказал он.

Ранее Банк России сообщил о двукратном росте количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте-апреле.

По данным банка, это произошло из-за подорожания запчастей и сложностей с их поставками. При этом в мае-июне уже наблюдалось снижение числа поступающих обращений, связанных с отказами в заключении договоров ОСАГО.