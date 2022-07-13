«Ъ» сообщил, что Канада отправит турбину для «Северного потока» 15 июля

Первая отремонтированная турбина для газопровода «Северный поток» находится в Канаде, в Россию через Германию агрегат отправят 15 июля. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Перевозить турбину будут, примерно, в течение двух недель, если проблем с логистикой не возникнет.

«Испытания газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции «Портовая», который сейчас находится в Монреале, завершены, оборудование будет отправлено из Канады 15 июля. <...> Если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в начале августа», — пишет издание.

В газете уточняют, что канадская сторона предоставила Siemens временную — до 31 декабря 2024 года — лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки оборудования для «Газпрома». Однако это разрешение могут отозвать в любой момент.

Также отмечается, что в Канаду на ремонт могут отправить еще две машины с компрессорной станции «Портовая» в ближайшее время.

Ранее 13 июля пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания не располагает документами, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады турбину, и не может спрогнозировать, как будет работать компрессорная станция «Портовая» — критически важный объект для трубопровода «Северный поток».