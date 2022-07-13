«Газпром» заявил об отсутствии документов для вывоза турбины Siemens из Канады

Компания «Газпром» не располагает документами, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады турбину, и не может спрогнозировать, как будет работать компрессорная станция «Портовая» — критически важный объект для трубопровода «Северный поток». Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что в этих обстоятельствах не могут «сделать объективный вывод» о том, как будет развиваться ситуация с обеспечением безопасной работы упомянутой компрессорной станции, являющейся «критически важным объектом» для газопровода «Северный поток».

Ранее сообщалось, что Канада в ближайшие два года может отремонтировать пять турбин Siemens, предназначенных для газопровода «Северный поток», однако сохраняет за собой право отозвать соглашение в любой момент.

В Германии поддержали возвращение турбины Siemens в страну, необходимой для восстановления функционирования газопровода «Северный поток», призывая не допустить использование ситуации с турбиной в политических целях России.