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Внешний долг России с начала года снизился на 1,9%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд, с начала года этот показатель опустился на 1,9% или $9,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — уточнил регулятор, отмечая, что сокращение «было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки».

Агентство Bloomberg ранее выступило с утверждением, что в России произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня.

В Минфине РФ пояснили, что совершили платежи по облигациям, выплаты были получены платежным агентом по еврооблигациям и переданы как владельцам еврооблигаций, так и финансовым посредникам. Однако, отметили в ведомстве, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, не довели средства до конечных получателей.

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