В Госдуму внесли законопроект, который защищает наследников заемщика от чужих долгов

Депутаты из фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который пресекает случаи необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что долг можно будет частично или полностью погасить за счет страховки.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа обратили внимание, что на сегодняшний день при оформления займа с кредитополучателем заключают договор на страхование его жизни и здоровья. При страховом случае (болезнь, смерть) возмещение получает банк. Наследники могут даже не знать о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования.

В начале января сообщалось, что с этого года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода.