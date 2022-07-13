Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Британи запретили рекламу, предлагающую знакомства с «одинокими... 17:15
Боб Дилан запретил пользоваться мобильными телефонами на своих концертах 17:15
Леди Гага наняла охрану для своего гардероба 17:13
В «БКС» спрогнозировали укрепление юаня к рублю до конца года на 30% 17:13
Глава Минфина США обсудила с вице-премьером КНР лимит цен на российскую нефть 17:11
Несколько жителей Мурманска избили мужчину, подозреваемого ими в сексуальных... 17:09
Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики 17:07
Apple уволила одного из главных создателей iPhone 17:07
Умер работавший с Тиной Тернер продюсер Дон Грэм 17:05
Более 500 домов разрушены в Стаханове ЛНР в результате обстрелов ВСУ... 17:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуму внесли законопроект, который защищает наследников заемщика от чужих долгов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутаты из фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который пресекает случаи необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что долг можно будет частично или полностью погасить за счет страховки.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа обратили внимание, что на сегодняшний день при оформления займа с кредитополучателем заключают договор на страхование его жизни и здоровья. При страховом случае (болезнь, смерть) возмещение получает банк. Наследники могут даже не знать о заключенных заемщиком договорах кредита и страхования.

В начале января сообщалось, что с этого года россияне, у которых есть задолженность по кредитам, могут обратиться к судебным приставам и сохранить часть получаемого дохода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть