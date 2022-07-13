США выделили $1,7 млрд безвозмездной помощи Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что США выделили $1,7 млрд грантовой помощи на программу медицинских гарантий, в том числе и на выплату зарплат медикам. Об этом сообщает издание «Укринформ».

Отмечается, что денежные средства поступили в государственный бюджет Украины через механизм Целевого фонда Всемирного банка на безвозмездной, безвозвратной основе.

По словам Ляшко, с начала 2022 года украинские медицинские учреждения получили 74 млрд гривен ($1,9 млрд), более 54 млрд гривен ($1,4 млрд) из них направлены на заработную плату медикам.

«В среднем ежемесячно во исполнение программы медгарантий из госбюджета перечисляется около 12 млрд гривен ($317 млн), из них ориентировочно 8,7 млрд ($230 млн долларов США) — это заработная плата работников учреждений здравоохранения», — рассказал министр.

Накануне сообщалось, что Европейский союз одобрил выделение Украине нового кредита на €1 млрд.