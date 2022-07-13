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Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по решению кризиса в энергетическом секторе

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Depositphotos

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что введение в эксплуатацию угольных электростанций вместо продления работы не вредящих климату АЭС представляет собой отсутствие плана у немецких власти по решению проблемы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

«Три атомных электростанций могли бы дальше надежно обеспечивать 10 млн человек. Это просто необъяснимо, почему мы подключаем к сети старые угольные станции и доставляем кораблями каменный уголь...» — подчеркнул Кречмер.

По словам премьера, уголь приходится доставлять из Австралии, Африки и Южной Америки.

Ранее стало известно, что правительство Германии ожидает восстановления объемов прокачки российского газа.

Также в Германии не поверили, что поставки газа по «Северному потоку» сократились из-за турбины.

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