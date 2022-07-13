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В Минпромторге заявили, что российская небеленая офисная бумага полезна для глаз

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ozon.ru

Произведенная в России небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, пишет РИА Новости.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека», — заявил он.

К тому же, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги ниже. Поэтому представитель Минпромторга считает, что «это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами (ЦБК)».

В результате санкций Россия лишилась поставок финских химикатов для отбеливания бумаги. По словам Бочарова, Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК смогли адаптироваться к новой ситуации на рынке и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

Бочаров добавил, что спрос потребителей на небеленую бумагу выше, чем на белую. Фактурная бумага более экологичная и приносит наименьший вред природе.

В начале апреля заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что российские заводы смогли решить проблему с дефицитом бумаги в стране. Но новая бумага станет не белого, а бежевого цвета.

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