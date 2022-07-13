Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин заявил, что наемников казнят, если их апелляция будет отклонена 11:07
Главный режиссер «Ленкома» Франдетти заявил, что намерен «следовать традициям»... 11:06
Боб Оденкёрк рассказал об инфаркте не съемках «Лучше звоните Солу» 11:06
В Санкт-Петербурге пенсионер открыл детскую порностудию 11:01
Глава Ассоциации российских банков: вводить комиссии для валютных счетов россиян... 11:00
Брэдли Купер спровоцировал слухи о романе с помощницей Хилари Клинтон 10:58
Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет с приемной дочерью 10:56
Работающих по 14 специальностям украинок обязали встать на учет... 10:56
На Украине назвали условие, без которого страну ждет экономическая катастрофа 10:54
NASA опубликовало самые точные фотографии далекой экзопланеты 10:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Казмунайгаз» считает, что Каспийский трубопроводный консорциум будет работать штатно

close
100%
РИА «Новости»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) будет работать в штатном режиме, без серьезных проблем с функционированием, сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора национальной компании «Казмунайгаз» Даурена Карабаева.

«Сейчас КТК работает в штатном режиме. Мы не ожидаем каких-то существенных проблем с работой КТК, но при этом хотели бы отметить, что для нас есть доступные альтернативные маршруты, у нас есть возможность дальше развивать наши экспортные маршруты», — пояснил Карабаев.

Он указал на то, что акционерами «Казмунайгаза», помимо российских и казахстанских участников, также являются иностранные компании.

«В долгосрочном плане в интересах всех, чтобы нефтепровод работал в нормальном режиме и транспортировал как казахстанскую, так и российскую нефть», — добавил Карабаев.

Ранее суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей.

6 июля Приморский районный суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток в связи с выявленными нарушениями в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти. После этого КТК обратился в суд с ходатайством о приостановке решения об остановке производства в компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть