«Казмунайгаз» считает, что Каспийский трубопроводный консорциум будет работать штатно

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) будет работать в штатном режиме, без серьезных проблем с функционированием, сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора национальной компании «Казмунайгаз» Даурена Карабаева.

«Сейчас КТК работает в штатном режиме. Мы не ожидаем каких-то существенных проблем с работой КТК, но при этом хотели бы отметить, что для нас есть доступные альтернативные маршруты, у нас есть возможность дальше развивать наши экспортные маршруты», — пояснил Карабаев.

Он указал на то, что акционерами «Казмунайгаза», помимо российских и казахстанских участников, также являются иностранные компании.

«В долгосрочном плане в интересах всех, чтобы нефтепровод работал в нормальном режиме и транспортировал как казахстанскую, так и российскую нефть», — добавил Карабаев.

Ранее суд в Краснодаре заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей.

6 июля Приморский районный суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток в связи с выявленными нарушениями в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти. После этого КТК обратился в суд с ходатайством о приостановке решения об остановке производства в компании.