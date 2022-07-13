В Ассоциации российских банков предположили, что люди, продавшие доллар за 100 рублей, обладали инсайдом

Граждане, которые продали доллар по 100 рублей, оказались в приличном выигрыше. Не исключено, что они обладали инсайдерской информацией на момент принятия такого решения. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Люди, которые сидели в валюте, на фоне высоких ставок по вкладам в марте начали избавляться от нее. Они начали менять валюту на рубли и открывать рублевые депозиты по повышенным ставкам – под 20% годовых. Ряд клиентов поменяли валюту на пике доллара за 100 рублей. Они поняли, что такой курс американской валюты не удержится долго, и решили выйти из нее. Быть может, их можно заподозрить в инсайде. Потому что они оказались в довольно приличном выигрыше», — рассказал Тосунян.

Но, по его словам, мало кто догадался выйти из валюты, когда доллар стоил 100 рублей, и открыть вклад под 20% годовых.

В марте 2022 года американская валюта торговалась на уровне 93,5—111,5 рублей. Доллар подорожал после начала военной спецоперации на Украине и введения санкций против России.