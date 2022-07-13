Аналитик Демидов заявил о возможном росте цен на бензин в сентябре

Цены на бензин в России могут вырасти уже в конце сентября из-за снижения добычи нефти и ее экспорта в больших объемах за границу. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Получается, что внутри страны остается мало нефти для производства бензина, а при падении цены на нефть, в стране становится также меньше и нефти, поскольку компании пытаются возместить потери выручки путем увеличения потока нефти. Скорее всего, цены начнут расти в конце сентября, после завершения сельско-хозяйственных работ», — отметил Демидов.

По его словам, цена литра бензина зависит от стоимости нефти всего на 20%, остальная же часть приходится на налоги и акцизы. Поэтому изменение цен на бирже мало влияет на конечную стоимость бензина в России.

Он добавил, что сейчас сложилась ситуация, когда цена на нефть на мировом рынке значительно выше внутренних цен. Из-за этого многие компании пытаются поставить максимально возможный объем за границу, оставляя ее России по остаточному принципу. То есть в России остается мало нефти для производства бензина, отчего цены на топливо могут начать расти.

11 июля эксперт топливного рынка Олег Ашихмин заявил, что, по его прогнозу, стоимость бензина на АЗС в России может ощутимо снизиться через полгода. Эксперт отметил, что розничные цены на бензин не снижаются по большей части из-за того, что владельцы автозаправок опасаются изменения динамики оптовых цен.