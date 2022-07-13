Российские производители попросили запретить беспошлинный ввоз сахара из Европы в ЕАЭС

Российские производители захотели ввести запрет на беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников совещания в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Собеседники издания отметили, что на совещании председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС. Предполагается, что уже беспошлинный импорт сахара может вырасти к декабрю, что создаст определенное давление на цены в России.

Эксперты сошлись во мнении, что беспошлинный ввоз сахара лишь создает дополнительные проблемы производителям. Кроме того, некоторые фермеры на фоне продления беспошлинного ввоза могут сократить посев сахарной свеклы на будущий год, перейдя на другие культуры. Впоследствии, трейдерам придется компенсировать уменьшающиеся объемы сахара как раз-таки из импорта.

Аналитики посчитали, что пик производства сахар приходится на август—декабрь, когда на рынок пойдут большие объемы продукции. Если же в пиковый сезон на производителей будет давить импорт, то производители могут столкнуться с проблемами в плане рентабельности производства.

В конце июня в пресс-службе Минсельхоза подтвердили «Газете.Ru» решение не продлевать нулевые пошлины на импорт свинины. Ранее гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев со ссылкой на Минэкономразвития сообщал, что с 1 июля этого года беспошлинный ввоз импортной свинины в Россию будет отменен.