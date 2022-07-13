В России выявили за полгода более 1,5 млн нарушений при продаже духов и туалетной воды

Объем духов и туалетной воды, выставленных на продажу в магазинах с нарушениями, в первом полугодии составил 2,5 млрд рублей. Всего было продано парфюмерии на 58 млрд рублей. Такие данные «Газете.Ru» предоставил ЦРПТ, оператор системы маркировки и прослеживаемости «Честный знак», которая позволяет отследить нарушения в маркируемых группах товаров. «Честный знак» зафиксировал 1,549 млн нарушений в парфюмерной отрасли за 6 месяцев. Информация передана в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу.

«Объем парфюмерной продукции в торговых точках, в которой «Честный знак» зафиксировал отклонения, эквивалентен 2,5 млрд рублей. Наиболее частое нарушение – отклонение от документов соответствия технического регламента (ТР ТС). То есть компании пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшим сроком действия. Всего же в России, по данным «Честного знака», за первые шесть месяцев 2022 года было продано парфюмерной продукции на 58 млрд рублей», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦРПТ.

По данным «Честного знака», за январь-май 2022 года 6 577 компаний допустили 1, 549 млн нарушений в парфюмерной отрасли. Больше всего нарушений в парфюмерной отрасли зафиксировано в Краснодарском крае — 684 тыс. случаев. При этом на некоторых участников оборота товаров приходятся десятки тысяч нарушений. Следом за Краснодарским краем идет Москва, где система зафиксировала 455 тыс. нарушений.

«ЦРПТ на постоянной основе передает данные об отклонениях в Роспотребнадзор и ФНС РФ, а также напрямую связывается с компаниями, у которых выявлены нарушения для их устранения», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В случае, если контрольно-надзорные органы примут решение о наложении минимальной санкции по данным нарушениям (ст.15.12.1 КоАП), сумма взысканий с компаний может составить порядка 1,5 млрд рублей.

Духи и туалетная вода подлежат обязательной маркировке с 1 октября 2020 года. После введения маркировки парфюмерной продукции любой потребитель может проверить подлинность продуктов на полках магазина и убедиться в их безопасности, а также отправить жалобу в случае каких-либо нарушений. Система цифровой маркировки «Честный знак» применяется в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту продукции.