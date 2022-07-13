Россиян предостерегли от выбрасывания банковских карт с истекшим сроком действия

Банковские клиенты могут сами решать, что делать с картами, срок действия которых истек. Об этом заявил ведущий юрист компании Объединенный Юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он указал агентству «Прайм», что не стоит просто выбрасывать банковскую карту в мусорное ведро.

Эксперт напомнил, что данные на ней содержат информацию о банковском счете. Лучше разрезать карту ножницами на маленькие кусочки.

Перед этим необходимо закрыть счет. Для этого необязательно идти в банк – такая опция возможна в большинстве банковских приложений. На это уйдет пара секунд.