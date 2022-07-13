Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России выявили за полгода более 1,5 млн нарушений при продаже духов и... 08:00
В Ассоциации российских банков допустили, что ставка по ипотеке... 07:59
За пост президента Шри-Ланки после ухода Раджапаксы будут бороться три кандидата 07:50
Генменеджер «Питтсбурга» назвал Малкина талантом поколения 07:46
Трюдо выразил соболезнования Кисиде в связи с гибелью Абэ 07:46
Forbes: до конца лета индекс Мосбиржи может снизиться до 2000 пунктов 07:37
Стали известны детали нового соглашения Малкина с «Питтсбургом» 07:33
Диетолог рассказала, как бороться с зависимостью от фастфуда 07:32
В КНДР полковника Кима арестовали за многолетние домогательства... 07:29
Названы причины головной боли в жару 07:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россиян предостерегли от выбрасывания банковских карт с истекшим сроком действия

Юрист Уткин посоветовал не выбрасывать банковские карты

close
100%
Depositphotos

Банковские клиенты могут сами решать, что делать с картами, срок действия которых истек. Об этом заявил ведущий юрист компании Объединенный Юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он указал агентству «Прайм», что не стоит просто выбрасывать банковскую карту в мусорное ведро.

Эксперт напомнил, что данные на ней содержат информацию о банковском счете. Лучше разрезать карту ножницами на маленькие кусочки.

Перед этим необходимо закрыть счет. Для этого необязательно идти в банк – такая опция возможна в большинстве банковских приложений. На это уйдет пара секунд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть