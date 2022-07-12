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В правительстве ответили на критику пивоваров обязательной маркировки пива в РФ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Правительство проводит оценку целесообразности ввода обязательной маркировки пивной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что в письме содержится ответ на открытое письмо председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана президенту РФ Владимиру Путину. Бриман заявил, что подобные меры «парализуют» отрасль и сократят выпуск продукта в стране на 20–30%.

В правительстве заявили, что система маркировки товаров показала себя «эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции». Там указали на то, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота.

Ранее сообщалось, что сырье для упаковки пива может подорожать в России в этом году в диапазоне от 10% до 60% в зависимости от материала.

Цены начали расти из-за закрытия в пандемию портов Китая. В настоящее время на повышение цен в пивоваренной отрасли влияет подорожание упаковки, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей. Они поставляли оборудование и производили алюминиевую тару.

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