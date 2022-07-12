Минэнергетики Бельгии предложило ввести кризисный налог для энергетических компаний страны

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стретен заявила, что внесла в парламент предложение по взиманию дополнительного налога на сверхприбыль энергетических компаний страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

«Федеральное правительство уже выделило четыре миллиарда евро и частично возместило НДС, чтобы помочь домохозяйствам справиться с высокими ценами на энергию», — добавила она.

Ранее сообщалось, что энергокризис в Евросоюзе может продлиться еще два года, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его мнению, страны региона оказались не готовы к новым обстоятельствам.

Сильнее всего на ситуацию повлиял украинский кризис: европейские лидеры не рассчитывали на то, что он будет длиться дольше пары месяцев.

Блас добавил, что «газовый кризис в Европе глубже, чем выглядит». Еврозона может столкнуться с новыми угрозами и внутренними конфликтами предстоящей зимой.