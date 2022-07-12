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«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты

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РИА «Новости»

Украинский «Нафтогаз» попросил держателей своих евробондов отложить выплату купонов на два года, пишет Reuters.

«Эмитент по запросу заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение от держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств <...> для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в сообщении.

По данным «Нафтогаза», военные действия на Украине привели к дефициту денежных средств компании, так как многие из ее клиентов не смогли оплачивать счета. Поэтому компания предлагает отложить все выплаты на 2024 год.

Ранее руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания планирует в июле подать в международный арбитраж на «Газпром» в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности.

По его словам, по условиям контракта «Нафтогаза Украины» с «Газпромом» предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать споры компаний перед тем, как можно пойти в арбитраж.

По его словам, в настоящий момент «Газпром» не доплачивает за объемы транзита газа, которые забронировал и которые ему доступны.

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