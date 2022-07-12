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АРВЭ избрала Вексельберга новым сопредседателем вместо Анатолия Чубайса

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса избран председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, сообщает ТАСС, ссылаясь на ассоциацию.

«Новым сопредседателем АРВЭ единогласно избран председатель совета директоров группы компании «Ренова» Виктор Вексельберг, который сменил прежнего сопредседателя Анатолия Чубайса», — отметили там.

Собрание членов ассоциации согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации.

10 июня стало известно, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс решил покинуть свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ).

23 марта Анатолий Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны.

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