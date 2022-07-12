В крупных банках назвали курс 70-80 рублей оптимальным для российской экономики

Курс 70+ руб. за доллар является наиболее оптимальным для большинства российских экспортеров и производителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители банков, входящих в топ-50 по активам.

«Минфин и большинство крупных российских корпораций в свои бюджеты на этот и следующий годы закладывали курс рубля к доллару на уровне 70+. Эта планка является наиболее оптимальной», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Он уточнил, что в условиях западных санкций российской экономике нужен свободно плавающий курс рубля. Он позволяет сгладить внешнеэкономические шоки, обеспечить подстройку экономики под меняющиеся условия, сбалансировать интересы экспортеров и импортеров.

В свою очередь, главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова назвала наиболее выгодным для российской экономике курс 80 руб. за доллар и ниже.

«С конца февраля из-за санкций российские компании столкнулись с серьезными сложностями при поставках продукции за рубеж и ее ввоза из-за границы. В таких условиях стоимость валюты должна снижаться, чтобы оказать поддержку производителям. Для основной массы отраслей нашей экономики наиболее выгодный курс — 80 руб. за доллар и ниже», — предположила она.

По мнению начальника отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнова, «хорошим» курсом для отраслей российской экономики является 75 руб. за доллар.

«Эта планка более-менее соответствует курсу, заложенному в бюджет 2023 года — 73,8 руб. за доллар. Он обеспечивает наполняемость бюджета доходами экспортно-ориентированных компаний. С другой стороны, позволяет избежать дополнительных расходов, которые могут возникнуть при сильной девальвации российской валюты», — заключил он.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее предсказал курс 70-80 руб. за доллар к концу 2022 года. По его словам, ослаблению российской валюты будут способствовать постепенное восстановление импорта, перезапуск валютного правила с выкупом валюты, а также конвертация активов «дружественных» или нейтральных стран.