Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Расследование: Борис Джонсон был главной целью лоббистов из Uber 16:45
Медведев назвал ослабление евро «последствием антироссийских санкций» 16:42
Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» 16:40
Глава ВГА Балицкий: в Запорожье не планируют отключать Украину от электроэнергии 16:39
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких продуктах содержится запрещенный... 16:38
Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой 16:37
Четыре кандидата смогут участвовать в выборах премьера Великобритании 16:37
Вице-президент «Лукойла» Матыцын может сменить Федуна на посту президента... 16:37
В TikTok показали, как использовать шампунь и кондиционер для кудрявых волос 16:35
Друг Николая Дроздова связал потерю сознания телеведущего с его трудолюбием 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В крупных банках назвали курс 70-80 рублей оптимальным для российской экономики

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс 70+ руб. за доллар является наиболее оптимальным для большинства российских экспортеров и производителей. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители банков, входящих в топ-50 по активам.

«Минфин и большинство крупных российских корпораций в свои бюджеты на этот и следующий годы закладывали курс рубля к доллару на уровне 70+. Эта планка является наиболее оптимальной», — отметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Он уточнил, что в условиях западных санкций российской экономике нужен свободно плавающий курс рубля. Он позволяет сгладить внешнеэкономические шоки, обеспечить подстройку экономики под меняющиеся условия, сбалансировать интересы экспортеров и импортеров.

В свою очередь, главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова назвала наиболее выгодным для российской экономике курс 80 руб. за доллар и ниже.

«С конца февраля из-за санкций российские компании столкнулись с серьезными сложностями при поставках продукции за рубеж и ее ввоза из-за границы. В таких условиях стоимость валюты должна снижаться, чтобы оказать поддержку производителям. Для основной массы отраслей нашей экономики наиболее выгодный курс — 80 руб. за доллар и ниже», — предположила она.

По мнению начальника отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнова, «хорошим» курсом для отраслей российской экономики является 75 руб. за доллар.

«Эта планка более-менее соответствует курсу, заложенному в бюджет 2023 года — 73,8 руб. за доллар. Он обеспечивает наполняемость бюджета доходами экспортно-ориентированных компаний. С другой стороны, позволяет избежать дополнительных расходов, которые могут возникнуть при сильной девальвации российской валюты», — заключил он.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее предсказал курс 70-80 руб. за доллар к концу 2022 года. По его словам, ослаблению российской валюты будут способствовать постепенное восстановление импорта, перезапуск валютного правила с выкупом валюты, а также конвертация активов «дружественных» или нейтральных стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть