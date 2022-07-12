Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию

Болгарская почта снова начала принимать посылки для отправки в Россию и Белоруссию. Информацию об этом пресс-служба почтовой организации опубликовала на своем сайте.

Болгарская сторона приостанавливала прием посылок в Россию и Белоруссию 25 февраля.

«Почта Болгарии информирует своих клиентов, что с 12 июля 2022 года она возобновила прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию», — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что исключение составляют курьерские (EMS) отправления на территорию Белоруссии.

В начале июля сообщалось, что Профессиональная ассоциация европейских почтовых операторов PostEurope заморозила членство «Почты России» и «Белпочты». В российской почтовой компании сказали, что приостановка членства в европейской ассоциации не повлияет на работу службы доставки писем и посылок.

На прошлой неделе стало известно, что посольство Великобритании в Москве не сможет получать корреспонденцию, отправленную «Почтой России» по адресу, который был у него до появления площади ЛНР.