Еврокомиссар Рейндерс заявил о заморозке в ЕС более €13 млрд активов бизнесменов из России

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Рейндерс отметил, что не все страны союза прилагают достаточно усилий для заморозки активов из России, так как большая часть суммы приходится всего на пять из 27 стран ЕС.

«Значительная ее [суммы в €13,8 млрд — «Газета.Ru»] часть — 12 миллиардов — приходится всего на пять государств. Нам надо продолжать убеждать остальных последовать их примеру. Мы направили письма для получения дополнительной информации. <...> Я ожидаю, что в ближайшие недели этот процесс будет активизирован и в других государствах», — добавил Рейндерс.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль из-за военной операции на Украине. Новые санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.