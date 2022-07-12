Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер Плющев считает, что Малкину лучше вернуться в КХЛ 13:41
Песков: в России строго следят за обязательствами уходящих компаний... 13:40
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к пяти годам колонии за злоупотребление... 13:39
Путин и Токаев по телефону обсудили реализацию проектов в энергетической сфере 13:39
Звезда «Сватов» объяснила популярность сериала его... 13:35
В IIHF прокомментировали ситуацию с задержанием голкипера Федотова 13:33
Ведущая шоу «Алена, блин!» назвала предполагаемого отца младшей дочери Лободы 13:32
Министр обороны Австралии призвал к военной экспансии США в Тихом океане 13:31
Еврокомиссар Рейндерс заявил о заморозке в ЕС более €13 млрд активов... 13:27
Нейробиологи выяснили, как компьютерные игры улучшают работу мозга 13:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Lego решила полностью уйти из России, прекратив коммерческую деятельность

close
100%
Paco Freire/Global Look Press

Датский производитель конструкторов Lego решил прекратить коммерческую деятельность в России. Об этом сообщает Inc., ссылаясь на источник в компании и подтверждение гендиректора российского подразделения Евгения Чихачева.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок», — отметил Чихачев.

Он добавил, что речь идет о магазинах, которые работали в Москве, а также о партнерстве с компанией Inventive Retail Group, которая управляла магазинами Lego по всей России. При этом подразделение в Москве уже уволило 70 сотрудников, выплатив им пособия.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, прекращение связей между Lego и Inventive Retail Group (IRG) может означать, что IRG нельзя будет продавать товары под брендом Lego. Это, в свою очередь, означает полный уход компании с российского рынка.

В начале июня РИА «Новости» со ссылкой на Inventive Retail Group, управляющей компанией, сообщили, что часть магазинов Lego в России приостановила работу из-за отсутствия поставок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть