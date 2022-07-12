В ЕС разрешат конфисковать российские активы в случае обхода санкций

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в октябре Евросоюз примет директиву, позволяющую конфисковать российские активы в случае обхода санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.

Уточняется, что после принятия директивы попытка обхода санкций, введенных против РФ, будет рассматриваться как уголовное преступление на территории всего Евросоюза, а это позволит всем странам ЕС проводить судебные процедуры и конфисковать активы российских бизнесменов.

«В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — пояснил Рейндерс.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин допустил, что Лондон решится на конфискацию российских активов. По его мнению, такое решение британских властей подорвет репутацию Лондона как финансовой столицы мира. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации ничего нельзя исключать и британские власти «могут пойти ва-банк», однако многие эксперты все же сомневаются, что Лондон пойдет на такой шаг.