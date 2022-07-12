В ЦРПТ зафиксировали двукратный рост продаж российского парфюма за полгода

Продажи отечественных духов в России выросли более чем в два раза за первое полугодие 2022 года, дойдя до 18,4 млн единиц. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Доля отечественных духов составила почти половину всего объема продаж парфюмерии в России в первом полугодии 2022 года. Продажи духов российского производства выросли на 104% в первом полугодии 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года. В натуральном выражении они составили 18,4 миллиона единиц», — отметили в сообщении.

В публикации указали, что всего за первое полугодие было продано около 39,6 млн единиц парфюма, что на 75% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом поступление парфюма на российский рынок за этот же период сократилось на 19,2%.

По словам руководителя товарной группы «Духи» ЦРПТ Кирилла Волкова, на сегодняшний день нет никакого риска возникновения дефицита парфюма на российском рынке. Поставщики уже сумели перестроить логистические цепочки и подстроились под экономические реалии. Кроме того, по итогам первого полугодия, предложение парфюма на 30% больше, чем спрос на него.

6 июля система маркировки «Честный знак» выявила нарушений в обувной отрасли на 25 млрд руб. с января по июнь 2022 года. В «Честном знаке» добавили, что минимальная сумма штрафов может составить 10 млрд руб., если будут вынесены решения контрольно-надзорных органов.