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АФК «Система» утвердила новым президентом Тагира Ситдекова

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АФК «Система»

Председателем нового состава совета директоров АФК «Система», в котором более половины мест получили независимые директора, избрана Анна Белова. Президентом корпорации утвержден Тагир Ситдеков. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Ранее Тагир Ситдеков занимал должность управляющего партнера АФК «Система» и курировал проекты корпорации в различных отраслях, в том числе здравоохранении и фармацевтике, отмечают в компании.

Владимир Чирахов, предшественник Ситдекова, войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК «Система».

«Я благодарен совету директоров АФК «Система» за оказанное доверие. АФК «Система» владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке. Компетенции, знания и опыт, накопленные за почти тридцать лет истории, позволяют ей успешно решать самые амбициозные задачи», — сказал Тагир Ситдеков.

Новый глава компании выразил уверенность в том, что даже в это непростое время АФК «Система» продолжит движение вперед «с целью максимизации акционерной стоимости корпорации».

В новый состав совета директоров помимо Беловой вошли независимые директора Даниэл Вулф, Олег Вьюгин, Ярослав Кузьминов, Николай Михайлов и Елена Чикишева, а также Али Узденов, Михаил Шамолин и Тагир Ситдеков.

«Для меня большая честь и большая ответственность возглавить совет директоров АФК «Система», объединивший профессионалов с уникальным опытом и обширной экспертизой. Более половины состава совета представлено независимыми директорами, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления и позволяет соблюсти баланс интересов всех акционеров корпорации. Нам предстоит большая работа, направленная на максимизацию стоимости активов. В своей работе совет директоров продолжит и дальше уделять большое внимание вопросам совершенствования корпоративного управления и бизнес-процессов, повышению уровня открытости и прозрачности АФК «Система» для инвесторов», — заявила председатель совета директоров Анна Белова.

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