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Глава Минфина Чехии Станьюра сообщил о планах ЕС выдать Украине кредит на €1 млрд

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза 12 июля обсудит новый макрофинансовый кредит Украине на сумму €1 млрд. Об этом заявил министр финансов Чехии Збынек Станьюра перед началом заседания, передает РИА «Новости».

«Мы обсудим новую макрофинансовую поддержку Украине, €1 млрд. Я уверен, мы достигнем договоренности», — сказал чешский министр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев получит от Агентства США по международному развитию (USAID) при поддержке двух организаций грант на $1,7 млрд на нужды здравоохранения. Известно, что выделение средств произойдет на безвозвратной основе.

Германия уже больше месяца тормозит выделение нового пакета помощи Украине, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве. К настоящему моменту в ФРГ одобрили только первый транш в размере €1 млрд, хотя всего украинские власти должны были получить €9 млрд. Кроме того, украинские власти опасаются, что немцы решат обойти антироссийские санкции ради восстановления газовых поставок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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