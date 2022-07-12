«Известия»: в России удвоилось число проблемных новостроек

С конца 2021 года в России удвоилось число проблемных новостроек, собственники жилья в которых могут попасть в ситуацию с долгостроями, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан.

Член этой комиссии Госдумы, депутат Александр Якубовский заявил, что в списке новостроек, которые рискуют превратиться в долгострои, находятся до 800 объектов по всей России.

«Критерии для включения в такой список — перенос сроков ввода более чем на четыре квартала, поданное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более чем на шесть месяцев, а также негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан», — пояснил Якубовский.

Он уточнил, что из этого списка недавно были исключены 24 объекта — они попали в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), став официально признанными долгостроями. Тем не менее из списка «рискованных» новостроек в число объектов с низкой категорией риска попали 183 здания, а еще 200 объектов были успешно достроены.

Ранее ЦИАН сообщил, что рост цен на московскую недвижимость продолжится минимум до осени.