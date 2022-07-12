Глава МИД Японии Хаяси хочет побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ

Правительство Японии планирует побудить страны «Большой двадцатки» (G20), которые занимают нейтралитет по отношению к России, ввести антироссийские санкции. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«В рамках формата «большой двадцатки» мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны [в отношении РФ ввести санкционные меры]», — отметил министр.

Также по его словам, Япония продолжит взаимодействие со странами «большой семерки» (G7) для расширения эффективности санкций.

5 июля Япония обновила санкционный список в отношении России, добавив в него 57 физических лиц и шесть компаний. Под санкции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявлял, что теперь говорить о мирном договоре по Курильским островам между Россией и Японией после введения новых антироссийских санкций со стороны Токио не приходится.