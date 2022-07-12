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«Ъ»: российский бизнес могут обязать передавать обезличенные данные граждан государству

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Минцифры разработало новый вариант законопроекта о регулировании оборота персональных данных, согласно которому бизнес обязан будет передавать сведения государству по запросу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом данные обезличит уже государственная информационная система (ГИС), согласие граждан при этом не требуется. Затем их смогут использовать другие ведомства и российские разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ). Однако извлекать исходные данные они не смогут.

Отмечается, что это уже четвертая версия законопроекта, принятого в первом чтении в марте 2021 года. В первоначальном варианте обезличивание данных могло происходить только с согласия человека, а затем бизнес мог их использовать по своему усмотрению.

Накануне сообщалось, что Минцфиры провело совещание с представителями бизнеса, на котором обсуждалось смягчение законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. В частности, обсуждалась возможность снижения размера штрафов или даже их отсутствие за первый инцидент. Представители бизнеса, под руководством «Ростелекома» и VK, должны подготовить предложения по поправкам к документу в течение двух недель.

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