«Ъ»: Lush собирается закрыть все магазины в России

Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины из-за проблем с поставками. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.

Один из консультантов рассказал, что Lush планирует временно сохранить интернет-магазин, чтобы распродать складские запасы.

Источник, близкий к компании, подтвердил, что сеть находится в процессе ликвидации.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал он, пояснив, что британский офис перестал работать с российским партнером в марте, а последнюю купленную партию так и не смогли ввести в России — она застряла в Риге.

При этом параллельный импорт в данном случае — не выход, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, добавил источник.

В апреле сообщалось, что российская сеть Lush закроет 17 из 48 магазинов и сократит 200 из 500 сотрудников, а запасов продукции хватит не более, чем на три месяца.