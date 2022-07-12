«Известия»: в России могут отменить налог при продаже единственного жилья

В России разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома при условии, что у гражданина нет другого жилья или доли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также одним из условий для отмены налога указано, что кадастровая стоимость проданного жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей. Поправки планируется в нести в Госдуму на днях.

Один из авторов проекта, депутат ГД Андрей Свинцов пояснил в комментарии изданию, что подобная мера позволит улучшить жилищные условия людей, а также увеличить миграцию внутри страны и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Риелтор Олег Самойлов прогнозирует, что жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Он добавил, что это самый негативный прогноз. То есть этот сценарий вполне реализуем при сохранении стагнации экономики, а условия кредитования так и не меняются. При этом как рынок недвижимости будет идти дальше, станет ясно уже осенью.