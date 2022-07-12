Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Хоккеист «Питтсбурга» Малкин собирается стать свободным агентом 01:25
Канцлер Австрии Нехаммер назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции 01:23
Силуанов: Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах 01:01
Бывший фигурист Плющенко рассказал о переговоров с футбольной командой... 00:59
Минфин поддержал идею продажи за СПГ за рубли 00:56
В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли люди, десятки ранены 00:52
ЛНР: В Донбассе уничтожено 60% белорусского нацбата имени Калиновского 00:38
В речные порты Украины начали прибывать суда для загрузки зерном 00:37
Шотландия временно прекратила принимать украинских беженцев 00:36
На футболиста «Зенита» Вендела претендует лондонский... 00:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Известия»: в России могут отменить налог при продаже единственного жилья

close
100%
Depositphotos

В России разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома при условии, что у гражданина нет другого жилья или доли. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

«При этом должны выполняться следующие условия: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также одним из условий для отмены налога указано, что кадастровая стоимость проданного жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей. Поправки планируется в нести в Госдуму на днях.

Один из авторов проекта, депутат ГД Андрей Свинцов пояснил в комментарии изданию, что подобная мера позволит улучшить жилищные условия людей, а также увеличить миграцию внутри страны и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Риелтор Олег Самойлов прогнозирует, что жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Он добавил, что это самый негативный прогноз. То есть этот сценарий вполне реализуем при сохранении стагнации экономики, а условия кредитования так и не меняются. При этом как рынок недвижимости будет идти дальше, станет ясно уже осенью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть